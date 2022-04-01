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Сельта - Хетафе 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
20 апреля 2022, среда. 21:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Сельта Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
25.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Хетафе0 : 3Сельта
12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Сельта1 : 0Хетафе
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Сельта
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Сельта
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Сельта0 : 1Хетафе
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 1Сельта
01.10.2018 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 1Хетафе
19.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Хетафе3 : 0Сельта
21.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Сельта1 : 1Хетафе
27.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Хетафе0 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона31179560-326064,5
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис32176956-375759,4
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал321310951-314951,0
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3210121044-464243,8
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче32981535-443536,5
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Кадис326131327-433132,3
17 Гранада326111536-562930,2
18
Зона вылета
Мальорка32781727-532930,2
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес32671925-532526,0

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