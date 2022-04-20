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Удинезе - Салернитана 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
20 апреля 2022, среда. 19:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия);
Удинезе Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Салернитана, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Давиде Никола
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома33177954-375858,6
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта32149954-385153,1
9 Верона331391158-504848,5
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе319121047-493941,9
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана31472025-691920,4

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