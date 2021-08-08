Ювентус - Фиорентина 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Италии, 1/2 финала
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|22.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 0
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|01.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|09.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ювентус» — 1-0.
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
| Комо
Катандзаро
|2 : 2 3 : 4
| Тернана
Авеллино
|1 : 1 4 : 3
| Перуджа
Зюйдтироль
|1 : 0
| Падова
Алессандрия
|0 : 2 ДВ
1-й раунд
|Метка
| Порденоне
Специя
|1 : 3
| Дженоа
Перуджа
|3 : 2
| Удинезе
Асколи
|3 : 1
| Фиорентина
Козенца
|4 : 0
| Беневенто
СПАЛ
|2 : 1 ДВ
| Читтаделла
Монца
|2 : 1
| Верона
Катандзаро
|3 : 0
| Кальяри
Пиза
|3 : 1
| Эмполи
Виченца
|4 : 2
| Парма
Лечче
|1 : 3
| Венеция
Фрозиноне
|1 : 1 8 : 7
| Торино
Кремонезе
|0 : 0 4 : 1
| Кротоне
Брешия
|2 : 2 4 : 2
| Болонья
Тернана
|4 : 5
| Салернитана
Реджина
|2 : 0
| Сампдория
Алессандрия
|3 : 2
2-й раунд
|Метка
A08
| Венеция
Тернана
|3 : 1
A12
| Удинезе
Кротоне
|4 : 0
A10
| Дженоа
Салернитана
|1 : 0
A16
| Верона
Эмполи
|3 : 4
A04
| Кальяри
Читтаделла
|3 : 1
A06
| Фиорентина
Беневенто
|2 : 1
A14
| Специя
Лечче
|0 : 2
A02
| Сампдория
Торино
|2 : 1
1/8 финала
|Метка
B04
| Аталанта
Венеция
|2 : 0
B03
| Наполи
Фиорентина
|2 : 5 ДВ
B05
| Милан
Дженоа
|3 : 1 ДВ
B06
| Лацио
Удинезе
|1 : 0 ДВ
B01
| Ювентус
Сампдория
|4 : 1
B02
| Сассуоло
Кальяри
|1 : 0
B08
| Интер М
Эмполи
|3 : 2 ДВ
B07
| Рома
Лечче
|3 : 1
1/4 финала
|Метка
QF4
| Интер М
Рома
|2 : 0
QF3
| Милан
Лацио
|4 : 0
QF2
| Аталанта
Фиорентина
|2 : 3
QF1
| Ювентус
Сассуоло
|2 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Милан
Интер М
|0 : 0
SF1
| Фиорентина
Ювентус
|0 : 1
Финал
|Метка
F1
|11.05