Лорьян - Метц 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
20 апреля 2022, среда. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Метц, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|4 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|2 : 1
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|0 : 0
|22.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|5 : 1
|26.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 3
|09.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 4
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 1
|01.02.2011
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|77,1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|61,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|58,3
| 4
Лига Европы
|Ницца
|32
|16
|7
|9
|42-28
|54
|-1
|57,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|55,2
|6
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|55,2
|7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|52,1
|8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|-1
|52,1
|9
|Лилль
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|50,0
|10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|49,0
|11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|43,8
|12
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|40,6
|13
|Реймс
|32
|8
|13
|11
|34-35
|37
|38,5
|14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|35,4
|15
|Труа
|32
|8
|9
|15
|30-45
|33
|34,4
|16
|Лорьян
|32
|7
|10
|15
|32-52
|31
|32,3
|17
|Сент-Этьен
|32
|7
|9
|16
|35-62
|30
|31,3
| 18
Стыковая зона
|Клермон
|32
|7
|8
|17
|32-61
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Бордо
|32
|5
|11
|16
|42-77
|26
|27,1
| 20
Зона вылета
|Метц
|32
|4
|12
|16
|29-58
|24
|25,0