Онлайн трансляции
Среда 20 апреля

02:00  ru Торонто - Филадельфия 02:00  ru Тампа - Детройт 02:00  ru Рейнджерс - Виннипег 02:00  ru Монреаль - Миннесота
02:30  ru Майами - Атланта 02:30  ru Айлендерс - Флорида 03:00  ru Сент-Луис - Бостон 03:00  ru Нэшвилл - Калгари
03:30  ru Мемфис - Миннесота 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Оттава 05:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес
05:30  ru Сан-Хосе Шаркс - Коламбус 14:30  ru Енисей - Рубин 17:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 17:00  ru Алания - Зенит
19:30  ru ЦСКА - Спартак М 19:45  ru Удинезе - Салернитана 20:00  ru Бордо - Сент-Этьен 20:00  ru Монако - Ницца
20:00  ru Труа - Клермон 20:00  ru Лорьян - Метц 20:00  ru Реймс - Лилль 20:00  ru Атлетико - Гранада
21:00  ru Олимпиакос - Монако 21:00  ru Сельта - Хетафе 21:45  ru Лейпциг - Унион 21:45  ru Эвертон - Лестер
21:45  ru Челси - Арсенал 21:45  ru Ньюкасл - Кристал Пэлас 22:00  ru Реал Мадрид - Маккаби 22:00  ru Анже - ПСЖ
22:00  ru Брест - Лион 22:00  ru Страсбург - Ренн 22:00  ru Ланс - Монпелье 22:00  ru Марсель - Нант
22:00  ru Ювентус - Фиорентина 22:00  ru Манчестер Сити - Брайтон 22:30  ru Осасуна - Реал Мадрид
Свернуть список

Труа - Клермон 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
20 апреля 2022, среда. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 33-й тур
Труа Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Клермон, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
Франция Брюно Ирл
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
15.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Клермон2 : 0Труа
02.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 23 Клермон2 : 1Труа
28.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 5 Труа1 : 0Клермон
10.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 20 Клермон3 : 2Труа
02.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 2 Труа1 : 2Клермон
10.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 37 Клермон2 : 4Труа
21.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 19 Труа0 : 1Клермон
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Труа3 : 1Клермон
21.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 34 Клермон1 : 1Труа
25.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 16 Труа1 : 0Клермон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32235472-307477,1
2
Лига чемпионов
Марсель32178752-315961,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн321751069-345658,3
4
Лига Европы
Ницца32167942-2854-157,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург321411753-345355,2
6 Монако32158950-345355,2
7 Ланс321481050-415052,1
8 Лион321311850-4149-152,1
9 Лилль321212840-384850,0
10 Нант321381141-354749,0
11 Монпелье321261444-444243,8
12 Брест321091340-473940,6
13 Реймс328131134-353738,5
14 Анже328101436-463435,4
15 Труа32891530-453334,4
16 Лорьян327101532-523132,3
17 Сент-Этьен32791635-623031,3
18
Стыковая зона
Клермон32781732-612930,2
19
Зона вылета
Бордо325111642-772627,1
20
Зона вылета
Метц324121629-582425,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close