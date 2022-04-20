Монако - Ницца 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
20 апреля 2022, среда. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|24.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 0
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|16.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 2
|09.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|77,1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|61,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|58,3
| 4
Лига Европы
|Ницца
|32
|16
|7
|9
|42-28
|54
|-1
|57,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|55,2
|6
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|55,2
|7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|52,1
|8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|-1
|52,1
|9
|Лилль
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|50,0
|10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|49,0
|11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|43,8
|12
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|40,6
|13
|Реймс
|32
|8
|13
|11
|34-35
|37
|38,5
|14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|35,4
|15
|Труа
|32
|8
|9
|15
|30-45
|33
|34,4
|16
|Лорьян
|32
|7
|10
|15
|32-52
|31
|32,3
|17
|Сент-Этьен
|32
|7
|9
|16
|35-62
|30
|31,3
| 18
Стыковая зона
|Клермон
|32
|7
|8
|17
|32-61
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Бордо
|32
|5
|11
|16
|42-77
|26
|27,1
| 20
Зона вылета
|Метц
|32
|4
|12
|16
|29-58
|24
|25,0