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Монако - Ницца 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
20 апреля 2022, среда. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 33-й тур
Монако Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 2Монако
08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Ницца
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Монако
07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Монако
24.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако3 : 1Ницца
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ницца2 : 0Монако
16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако1 : 1Ницца
16.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако2 : 2Ницца
09.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ницца1 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32235472-307477,1
2
Лига чемпионов
Марсель32178752-315961,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн321751069-345658,3
4
Лига Европы
Ницца32167942-2854-157,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург321411753-345355,2
6 Монако32158950-345355,2
7 Ланс321481050-415052,1
8 Лион321311850-4149-152,1
9 Лилль321212840-384850,0
10 Нант321381141-354749,0
11 Монпелье321261444-444243,8
12 Брест321091340-473940,6
13 Реймс328131134-353738,5
14 Анже328101436-463435,4
15 Труа32891530-453334,4
16 Лорьян327101532-523132,3
17 Сент-Этьен32791635-623031,3
18
Стыковая зона
Клермон32781732-612930,2
19
Зона вылета
Бордо325111642-772627,1
20
Зона вылета
Метц324121629-582425,0

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