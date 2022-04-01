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Ланс - Монпелье 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 33-й тур
Ланс Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монпелье, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
17.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Монпелье1 : 0Ланс
30.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 2Ланс
12.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс2 : 3Монпелье
10.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 36 Ланс0 : 1Монпелье
13.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье3 : 3Ланс
19.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 4Ланс
07.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 12 Ланс2 : 0Монпелье
20.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 1Монпелье
12.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 0Ланс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32235472-307477,1
2
Лига чемпионов
Марсель32178752-315961,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн321751069-345658,3
4
Лига Европы
Ницца32167942-2854-157,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург321411753-345355,2
6 Монако32158950-345355,2
7 Ланс321481050-415052,1
8 Лион321311850-4149-152,1
9 Лилль321212840-384850,0
10 Нант321381141-354749,0
11 Монпелье321261444-444243,8
12 Брест321091340-473940,6
13 Реймс328131134-353738,5
14 Анже328101436-463435,4
15 Труа32891530-453334,4
16 Лорьян327101532-523132,3
17 Сент-Этьен32791635-623031,3
18
Стыковая зона
Клермон32781732-612930,2
19
Зона вылета
Бордо325111642-772627,1
20
Зона вылета
Метц324121629-582425,0

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