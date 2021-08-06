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Лейпциг - Унион 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
20 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Кубок Германии, 1/2 финала
РБ Лейпциг Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Унион, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
03.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Унион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг1 : 0Унион
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг3 : 1Унион
18.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Унион0 : 4РБ Лейпциг
19.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 0Унион
28.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Унион
21.09.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 6 Унион2 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Динамо Др
Падерборн 07
2 : 1
Мюнхен-1860
Дармштадт 98
1 : 1 5 : 4
Локомотив Лейпциг
Байер
0 : 3
Зандхаузен
РБ Лейпциг
0 : 4
Грайфсвальдер
Аугсбург
2 : 4
Байройт
Арминия
3 : 6
Оснабрюк
Вердер
2 : 0
Айнтрахт Н
Ганновер-96
0 : 4
Вупперталер
Бохум
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Штутгарт
0 : 6
Вайхе Фленсбург
Хольштайн
2 : 4 ДВ
Ульм 1846
Нюрнберг
0 : 1
Магдебург
Санкт-Паули
2 : 3
Бабельсберг
Гройтер Фюрт
2 : 2 5 : 4
Веен
Боруссия Д
0 : 3
Вальдхоф
Айнтрахт Ф
2 : 0
Пройссен Мюнстер
Вольфсбург
2 : 0 Т
Ольденбург
Фортуна
0 : 5
Рот-Вайсс К
Ян
0 : 3
Меппен
Герта
0 : 1
Карл Цейсс
Кёльн
1 : 1 2 : 4
Эльверсберг
Майнц
2 : 2 7 : 8
Филлинген
Шальке-04
1 : 4
Тюркгюджю Мюнхен
Унион
0 : 1
Вюрцбургер Киккерс
Фрайбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Гамбург
1 : 2
Ганза Р
Хайденхайм
3 : 2 ДВ
Ингольштадт 04
Эрцгебирге
2 : 1
Виктория 1904
Хоффенхайм
2 : 3 ДВ
Шпортфройнде
Карлсруэ
1 : 4
Кайзерслаутерн
Боруссия М
0 : 1
Бремер
Бавария
0 : 12
2-й раунд
Метка
A01
 Хоффенхайм
Хольштайн
5 : 1
A05
 Мюнхен-1860
Шальке-04
1 : 0
A13
 Бабельсберг
РБ Лейпциг
0 : 1
A09
 Пройссен Мюнстер
Герта
1 : 3
A04
 Боруссия Д
Ингольштадт 04
2 : 0
A16
 Майнц
Арминия
3 : 2 ДВ
A12
 Нюрнберг
Гамбург
1 : 1 2 : 4
A02
 Оснабрюк
Фрайбург
2 : 2 2 : 3
A06
 Байер
Карлсруэ
1 : 2
A03
 Динамо Др
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
A15
 Бохум
Аугсбург
2 : 2 5 : 4
A10
 Вальдхоф
Унион
1 : 3 ДВ
A11
 Штутгарт
Кёльн
0 : 2
A14
 Ян
Ганза Р
3 : 3 2 : 4
A08
 Боруссия М
Бавария
5 : 0
A07
 Ганновер-96
Фортуна
3 : 0
1/8 финала
Метка
B06
 Кёльн
Гамбург
1 : 1 3 : 4
B03
 Мюнхен-1860
Карлсруэ
0 : 1
B08
 Бохум
Майнц
3 : 1
B02
 Санкт-Паули
Боруссия Д
2 : 1
B07
 РБ Лейпциг
Ганза Р
2 : 0
B04
 Ганновер-96
Боруссия М
3 : 0
B05
 Герта
Унион
2 : 3
B01
 Хоффенхайм
Фрайбург
1 : 4
1/4 финала
Метка
QF1
 Унион
Санкт-Паули
2 : 1
QF3
 Ганновер-96
РБ Лейпциг
0 : 4
QF2
 Гамбург
Карлсруэ
2 : 2 3 : 2
QF4
 Бохум
Фрайбург
1 : 2 ДВ
1/2 финала
Метка
SF1
 Гамбург
Фрайбург
19.04
SF2
 РБ Лейпциг
Унион
20.04
Финал
Метка
F1
21.05

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