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Среда 20 апреля

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02:30  ru Майами - Атланта 02:30  ru Айлендерс - Флорида 03:00  ru Сент-Луис - Бостон 03:00  ru Нэшвилл - Калгари
03:30  ru Мемфис - Миннесота 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Оттава 05:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес
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22:00  ru Брест - Лион 22:00  ru Страсбург - Ренн 22:00  ru Ланс - Монпелье 22:00  ru Марсель - Нант
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Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
31КанадаврКэри Прайс
35КанадаврСэм Монтембо
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
27РоссиязщАлександр Романов
44КанадазщДжоэль Эдмундсон
58КанадазщДэвид Савар
54СШАзщДжордан Харрис
11КанаданпБрендан Галлахер
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
24СШАнпТайлер Питлик
25СШАнпРайан Пилинг
28СШАнпКристиан Дворак
32СШАнпРем Питлик
68КанаданпМайк Хоффман
41КанаданпПол Байрон
45КанаданпЛоран Дофен
85КанаданпМэтью Перро
29КанадаврМарк-Андре Флёри
33КанадаврКэм Тальбо
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
7РоссиязщДмитрий Куликов
8КанадазщДжорди Бенн
25ШвециязщЮнас Бродин
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
27СШАнпНик Бьюгстад
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
44КанаданпНиколя Делорье
52КанаданпКоннор Дьюар
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
63СШАнпМитчелл Чаффи
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд8 : 2Монреаль Канадиенс
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Монреаль Канадиенс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Миннесота Уайлд
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 1Миннесота Уайлд
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Миннесота Уайлд
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Монреаль Канадиенс
13.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
23.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Миннесота Уайлд
13.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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