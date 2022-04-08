Онлайн трансляции
Среда 20 апреля

02:00  ru Торонто - Филадельфия 02:00  ru Тампа - Детройт 02:00  ru Рейнджерс - Виннипег 02:00  ru Монреаль - Миннесота
02:30  ru Майами - Атланта 02:30  ru Айлендерс - Флорида 03:00  ru Сент-Луис - Бостон 03:00  ru Нэшвилл - Калгари
03:30  ru Мемфис - Миннесота 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Оттава 05:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес
05:30  ru Сан-Хосе Шаркс - Коламбус 14:30  ru Енисей - Рубин 17:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 17:00  ru Алания - Зенит
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22:00  ru Брест - Лион 22:00  ru Страсбург - Ренн 22:00  ru Ланс - Монпелье 22:00  ru Марсель - Нант
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Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег Джетс 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег Джетс, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Виннипег Джетс
Виннипег
31РоссияврИгорь Шестёркин
40РоссияврАлександр Георгиев
8СШАзщДжейкоб Труба
12ШвециязщПатрик Немет
23СШАзщАдам Фокс
45КанадазщБрэйден Шнайдер
55СШАзщРайан Линдгрен
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
13КанаданпАлекси Лафренье
16КанаданпРайан Строум
17СШАнпКевин Руни
18СШАнпЭндрю Копп
20СШАнпКрис Крайдер
21КанаданпБаркли Гудроу
29КанаданпДрайден Хант
72ЧехиянпФилип Хитил
77СШАнпФрэнк Ватрано
93ШвециянпМика Зибанеджад
75КанаданпРайан Ривз
1КанадаврЭрик Комри
30РоссияврМихаил Бердин
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
64КанадазщЛоган Стэнли
88СШАзщНейт Шмидт
12КанаданпДженсен Харкинс
13СШАнпЗак Сэнфорд
17КанаданпАдам Лаури
21СШАнпДоминик Тонинато
22СШАнпМэйсон Эпплтон
25СШАнпПол Штястны
26СШАнпБлейк Уилер
27ДаниянпНиколай Элерс
36КанаданпМорган Бэррон
71РоссиянпЕвгений Свечников
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Виннипег Джетс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БВиннипег Джетс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Виннипег Джетс
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
07.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Виннипег Джетс
19.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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