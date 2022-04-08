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Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Детройт Ред Уингз
Детройт
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
27СШАзщРайан Макдона
44ЧехиязщЯн Рутта
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпНик Пол
21КанаданпБрейден Пойнт
38КанаданпБрэндон Хагель
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
29ГерманияврТомас Грайсс
45ШвецияврМагнус Хелльберг
8КанадазщДжейк Уолман
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
65СШАзщДэнни Декайзер
82СШАзщДжордан Истерли
11ЧехиянпФилип Задина
15ЧехиянпЯкуб Врана
22КанаданпМитчелл Стивенс
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
59КанаданпТайлер Бертуцци
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
70ШвециянпОскар Сундквист
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 0 БТампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Детройт Ред Уингз
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Детройт Ред Уингз
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
06.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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