Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Детройт Ред Уингз
Детройт
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|27
|зщ
|Райан Макдона
|44
|зщ
|Ян Рутта
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|10
|нп
|Кори Перри
|14
|нп
|Пэт Марун
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Ник Пол
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|29
|вр
|Томас Грайсс
|45
|вр
|Магнус Хелльберг
|8
|зщ
|Джейк Уолман
|17
|зщ
|Филип Гронек
|18
|зщ
|Марк Стаал
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|65
|зщ
|Дэнни Декайзер
|82
|зщ
|Джордан Истерли
|11
|нп
|Филип Задина
|15
|нп
|Якуб Врана
|22
|нп
|Митчелл Стивенс
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|24
|нп
|Пиус Зутер
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|73
|нп
|Адам Эрни
|89
|нп
|Сэм Ганье
|90
|нп
|Джо Велено
|70
|нп
|Оскар Сундквист
Главные тренеры
|Джон Купер
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|10.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|06.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|4
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|6
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|7
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|8
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|10
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|11
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|15
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|17
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|19
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|22
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|24
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|26
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|29
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|30
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
|32
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|6
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|13
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|15
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|3
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|4
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|7
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|9
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|11
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|12
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|15
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|16
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|8
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|4
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|7
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|3
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|4
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|5
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|6
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|8
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|4
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|6
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|8
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3