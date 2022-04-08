Онлайн трансляции
Среда 20 апреля

02:00  ru Торонто - Филадельфия 02:00  ru Тампа - Детройт 02:00  ru Рейнджерс - Виннипег 02:00  ru Монреаль - Миннесота
02:30  ru Майами - Атланта 02:30  ru Айлендерс - Флорида 03:00  ru Сент-Луис - Бостон 03:00  ru Нэшвилл - Калгари
03:30  ru Мемфис - Миннесота 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Оттава 05:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес
05:30  ru Сан-Хосе Шаркс - Коламбус 14:30  ru Енисей - Рубин 17:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 17:00  ru Алания - Зенит
19:30  ru ЦСКА - Спартак М 19:45  ru Удинезе - Салернитана 20:00  ru Бордо - Сент-Этьен 20:00  ru Монако - Ницца
20:00  ru Труа - Клермон 20:00  ru Лорьян - Метц 20:00  ru Реймс - Лилль 20:00  ru Атлетико - Гранада
21:00  ru Олимпиакос - Монако 21:00  ru Сельта - Хетафе 21:45  ru Лейпциг - Унион 21:45  ru Эвертон - Лестер
21:45  ru Челси - Арсенал 21:45  ru Ньюкасл - Кристал Пэлас 22:00  ru Реал Мадрид - Маккаби 22:00  ru Анже - ПСЖ
22:00  ru Брест - Лион 22:00  ru Страсбург - Ренн 22:00  ru Ланс - Монпелье 22:00  ru Марсель - Нант
22:00  ru Ювентус - Фиорентина 22:00  ru Манчестер Сити - Брайтон 22:30  ru Осасуна - Реал Мадрид
Свернуть список

Торонто Мэйпл Лифс - Филадельфия Флайерз 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
36СШАврДжек Кэмпбелл
50ШвецияврЭрик Челльгрен
3СШАзщДжастин Холл
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
46РоссиязщИлья Любушкин
55КанадазщМарк Джордано
78КанадазщТи Джей Броди
11СШАнпКолин Блэквелл
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
26СШАнпНик Абруццезе
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
32ШвецияврФеликс Сандстрём
35КанадаврМартин Джонс
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
8КанадазщКевин Коннотон
9РоссиязщИван Проворов
47СШАзщРонни Аттард
54РоссиязщЕгор Замула
11КанаданпТрэвис Конечны
13СШАнпКевин Хейз
17КанаданпЗак Макьюэн
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
44СШАнпНейт Томпсон
46СШАнпБобби Бринк
48КанаданпМорган Фрост
49СШАнпНоа Кейтс
74КанаданпОуэн Типпетт
86СШАнпДжоэль Фараби
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 БФиладельфия Флайерз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
28.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 6Филадельфия Флайерз
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 0Филадельфия Флайерз
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close