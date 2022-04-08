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Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерз 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
20 апреля 2022, среда. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
3КанадазщАдам Пелеч
4СШАзщЭнди Грин
6КанадазщРайан Пулок
8КанадазщНоа Добсон
25ШвециязщСебастьян Ахо
33СловакиязщЗдено Хара
11СШАнпЗак Паризе
12КанаданпДжош Бейли
13КанаданпМэтью Барзал
17КанаданпМэтт Мартин
18КанаданпЭнтони Бовиллье
20СШАнпКиффер Беллоуз
21СШАнпКайл Палмьери
27СШАнпАндерс Ли
29СШАнпБрок Нельсон
32КанаданпРосс Джонстон
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
53КанаданпКейси Сизикас
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
7ЧехиязщРадко Гудас
8КанадазщБен Шьяро
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
18ШвециязщРоберт Хег
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
28КанаданпКлод Жиру
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
98РоссиянпМаксим Мамин
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Нью-Йорк Айлендерс
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Нью-Йорк Айлендерс
07.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Флорида Пантерз1 : 5Нью-Йорк Айлендерс
05.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Флорида Пантерз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
04.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Флорида Пантерз
01.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Флорида Пантерз
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
09.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Флорида Пантерз
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФлорида Пантерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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