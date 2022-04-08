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Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
20 апреля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Калгари Флэймз
Калгари
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
5КанадазщМэтт Беннинг
14ШвециязщМаттиас Экхольм
45КанадазщАлександр Каррье
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
90КанадазщМарк Боровецки
8КанаданпКоди Гласс
9ШвециянпФилип Форсберг
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
13РоссиянпЯков Тренин
21КанаданпНик Казинс
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
84КанаданпТаннер Жанно
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
58ШвециязщОливер Чюлингтон
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
73КанаданпТайлер Тоффоли
88КанаданпЭндрю Манджапане
91ШвециянпКалле Йернкрок
24КанаданпБретт Ритчи
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Нэшвилл Предаторз
01.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 6 ОТКалгари Флэймз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Нэшвилл Предаторз
20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Нэшвилл Предаторз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Калгари Флэймз
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Калгари Флэймз
17.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 2Нэшвилл Предаторз
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 БКалгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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