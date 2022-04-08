Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
20 апреля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Калгари Флэймз
Калгари
|33
|вр
|Давид Риттих
|74
|вр
|Юусе Сарос
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|45
|зщ
|Александр Каррье
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|90
|зщ
|Марк Боровецки
|8
|нп
|Коди Гласс
|9
|нп
|Филип Форсберг
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|11
|нп
|Люк Канин
|13
|нп
|Яков Тренин
|21
|нп
|Ник Казинс
|26
|нп
|Филип Томасино
|28
|нп
|Ээли Толванен
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|84
|нп
|Таннер Жанно
|92
|нп
|Райан Джохансен
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|16
|зщ
|Никита Задоров
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|13
|нп
|Джонни Годро
|17
|нп
|Милан Лучич
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|20
|нп
|Блейк Коулман
|22
|нп
|Тревор Льюис
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|91
|нп
|Калле Йернкрок
|24
|нп
|Бретт Ритчи
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дэррил Саттер
История личных встреч
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|4
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|6
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|7
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|8
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|10
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|11
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|15
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|17
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|19
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|22
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|24
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|26
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|29
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|30
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
|32
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|6
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|13
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|15
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|3
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|4
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|7
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|9
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|11
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|12
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|15
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|16
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|32
|1
|2
|6
|3
|31
|208-210
|79
|52,7
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|24
|7
|4
|2
|4
|35
|245-282
|76
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|8
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|75
|40
|11
|3
|4
|2
|15
|317-218
|114
|76,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|4
|Бостон Брюинз
|75
|36
|8
|2
|2
|3
|24
|233-203
|97
|64,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|7
|Оттава Сенаторз
|76
|24
|3
|1
|2
|5
|41
|206-248
|63
|41,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|3
|Сент-Луис Блюз
|76
|41
|3
|2
|3
|7
|20
|288-219
|102
|67,1
|4
|Нэшвилл Предаторз
|76
|35
|6
|2
|2
|3
|28
|244-225
|91
|59,9
|5
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|6
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|8
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|76
|42
|3
|2
|1
|8
|20
|273-190
|103
|67,8
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|31
|5
|4
|4
|6
|27
|222-226
|90
|58,4
|4
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|76
|31
|4
|3
|3
|7
|28
|230-213
|86
|56,6
|6
|Анахайм Дакс
|77
|21
|5
|4
|5
|9
|33
|219-253
|74
|48,1
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|20
|7
|2
|3
|9
|34
|195-241
|70
|46,7
|8
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3