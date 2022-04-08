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Сент-Луис Блюз - Бостон Брюинз 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
20 апреля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Бостон Брюинз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Бостон Брюинз
Бостон
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
6КанадазщМарко Сканделла
41КанадазщРоберт Бортуццо
47СШАзщТори Крюг
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
4СШАзщНик Ледди
10КанаданпБрэйден Шенн
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
22СШАнпЛоган Браун
25КанаданпДжордан Кайру
26АвстралиянпНатан Уокер
49РоссиянпИван Барбашёв
54СШАнпДакота Джошуа
57КанаданпДэвид Перрон
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
91РоссиянпВладимир Тарасенко
1СШАврДжереми Свейман
31СШАврТрой Гросеник
6СШАзщМайк Райлли
25СШАзщБрэндон Карло
28СШАзщДерек Форборт
48СШАзщМэтт Грызлик
73СШАзщЧарли Макэвой
75СШАзщКоннор Клифтон
11СШАнпТрент Фредерик
12СШАнпКрэйг Смит
13СШАнпЧарли Койл
17СШАнпНик Фолиньо
20КанаданпКёртис Лазар
26СШАнпМарк Маклафлин
37КанаданпПатрис Бержерон
56ФинляндиянпЭрик Хаула
63КанаданпБрэд Маршан
71КанаданпТейлор Холл
74КанаданпДжейк Дебраск
92ЧехиянпТомаш Носек
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 4Сент-Луис Блюз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0Сент-Луис Блюз
13.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Бостон Брюинз1 : 4Сент-Луис Блюз
10.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Сент-Луис Блюз1 : 5Бостон Брюинз
07.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Бостон Брюинз1 : 2Сент-Луис Блюз
04.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Сент-Луис Блюз4 : 2Бостон Брюинз
02.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Сент-Луис Блюз2 : 7Бостон Брюинз
30.05.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Бостон Брюинз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
28.05.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Бостон Брюинз4 : 2Сент-Луис Блюз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1 ББостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
13 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
14 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
15 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
16 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
17 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
18 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
21 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
22 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
23 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
27 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
28 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
29 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
30 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
9 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
10 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
5 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
6 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
7 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
8 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
9 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
10 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
13 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
14 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
15 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3
16 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7634452823263-2259663,2
5 Нью-Йорк Айлендерс7532126331208-2107952,7
6 Коламбус Блю Джекетс7624742435245-2827650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз75401134215317-21811476,0
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7536822324233-2039764,7
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7624312541206-2486341,4
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7645641515296-20911676,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7641323720288-21910267,1
4 Нэшвилл Предаторз7635622328244-2259159,9
5 Даллас Старз76291042328221-2279159,9
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7615552940204-2736140,1
8 Аризона Койотс7616514149186-2924932,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7642321820273-19010367,8
2 Эдмонтон Ойлерз7635541526264-2359461,8
3 Лос-Анджелес Кингз7731544627222-2269058,4
4 Вегас Голден Найтс7733441431246-2298756,5
5 Ванкувер Кэнакс7631433728230-2138656,6
6 Анахайм Дакс7721545933219-2537448,1
7 Сан-Хосе Шаркс7520723934195-2417046,7
8 Сиэтл Кракен7521131544197-2605637,3

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