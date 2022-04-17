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Майами Хит - Атланта Хоукс прямая трансляция 20.04.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
20 апреля 2022, среда. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Майами Хит Атланта Хоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Атланта Хоукс, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс
Атланта
Очки
2НигерияразГэйб Винсент
11
4СШАзащВиктор Оладипо
0
7СШАзащКайл Лоури
9
8СШАфорМаркиф Моррис
0
12КанадазащМайкл Мюлдер
0
13СШАценЭдрис Адебайо
7
14СШАзащТайлер Хироу
11
15СШАразJavonte Smart
0
16СШАфорКалеб Мартин
3
17СШАфорПи Джей Такер
3
21СШАценДуэйн Дедмон
6
22СШАфорДжимми Батлер
38
24СШАфорХейвуд Хайсмит
0
31СШАзащМакс Страс
14
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
0
77ТурцияценОмер Юртсевен
0
Очки
0СШАзащДилон Райт
9
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАзащКевин Хаертер
9
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
5СШАлёгКевин Нокс
0
6СШАзащЛу Уильямс
0
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
0
8ИталияфорДанило Галлинари
2
10СенегалценГорги Дьенг
0
11СШАразТрей Янг
25
12СШАлёгДеандре Хантер
16
13СербиязащБогдан Богданович
22
15ШвейцарияценКлинт Капела
0
17СШАфорОньека Оконгву
2
20СШАфорДжон Коллинс
13
38СШАлёгChaundee Brown Jr.
0
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Майами Хит115 : 91Атланта Хоукс
09.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 109Атланта Хоукс
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс110 : 108Майами Хит
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 118Атланта Хоукс
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс91 : 115Майами Хит
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс118 : 103Майами Хит
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит80 : 94Атланта Хоукс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 99Атланта Хоукс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 124Майами Хит
11.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит135 : 121Атланта Хоукс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
21.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
25.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
2
0
243
208
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
20.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
26.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
1
0
115
91
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
21.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
25.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
1
0
115
114
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
21.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
25.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
1
1
203
203
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
20.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
26.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
0
1
117
130
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
2
0
249
213
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
0
110
99

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