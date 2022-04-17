Майами Хит - Атланта Хоукс прямая трансляция 20.04.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
20 апреля 2022, среда. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Атланта Хоукс, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс
Атланта
|Очки
|2
|раз
|Гэйб Винсент
11
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|7
|защ
|Кайл Лоури
9
|8
|фор
|Маркиф Моррис
0
|12
|защ
|Майкл Мюлдер
0
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
7
|14
|защ
|Тайлер Хироу
11
|15
|раз
|Javonte Smart
0
|16
|фор
|Калеб Мартин
3
|17
|фор
|Пи Джей Такер
3
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
6
|22
|фор
|Джимми Батлер
38
|24
|фор
|Хейвуд Хайсмит
0
|31
|защ
|Макс Страс
14
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
0
|77
|цен
|Омер Юртсевен
0
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
9
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|защ
|Кевин Хаертер
9
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
0
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
0
|8
|фор
|Данило Галлинари
2
|10
|цен
|Горги Дьенг
0
|11
|раз
|Трей Янг
25
|12
|лёг
|Деандре Хантер
16
|13
|защ
|Богдан Богданович
22
|15
|цен
|Клинт Капела
0
|17
|фор
|Оньека Оконгву
2
|20
|фор
|Джон Коллинс
13
|38
|лёг
|Chaundee Brown Jr.
0
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|17.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|115 : 91
|09.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|22.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 108
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 118
|13.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 94
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс21.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс23.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс25.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс28.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
2
0
243
208
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит20.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс23.04
Майами Хит
Атланта Хоукс25.04
Майами Хит
Майами Хит26.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс28.04
Майами Хит
Майами Хит30.04
Атланта Хоукс
1
0
115
91
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс21.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс24.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс25.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс27.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс29.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс01.05
Бруклин Нетс
1
0
115
114
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс21.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз23.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз24.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс27.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз22.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз23.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс25.04
Юта Джаз
Юта Джаз28.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
1
1
203
203
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз20.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз22.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз24.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз26.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
0
1
117
130
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс22.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
2
0
249
213
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс23.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс25.04
Финикс Санз
Финикс Санз26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс28.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
1
0
110
99