Онлайн трансляции
Среда 20 апреля

02:00  ru Торонто - Филадельфия 02:00  ru Тампа - Детройт 02:00  ru Рейнджерс - Виннипег 02:00  ru Монреаль - Миннесота
02:30  ru Майами - Атланта 02:30  ru Айлендерс - Флорида 03:00  ru Сент-Луис - Бостон 03:00  ru Нэшвилл - Калгари
03:30  ru Мемфис - Миннесота 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Оттава 05:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес
05:30  ru Сан-Хосе Шаркс - Коламбус 14:30  ru Енисей - Рубин 17:00  ru Металлург Мг - ЦСКА 17:00  ru Алания - Зенит
19:30  ru ЦСКА - Спартак М 19:45  ru Удинезе - Салернитана 20:00  ru Бордо - Сент-Этьен 20:00  ru Монако - Ницца
20:00  ru Труа - Клермон 20:00  ru Лорьян - Метц 20:00  ru Реймс - Лилль 20:00  ru Атлетико - Гранада
21:00  ru Олимпиакос - Монако 21:00  ru Сельта - Хетафе 21:45  ru Лейпциг - Унион 21:45  ru Эвертон - Лестер
21:45  ru Челси - Арсенал 21:45  ru Ньюкасл - Кристал Пэлас 22:00  ru Реал Мадрид - Маккаби 22:00  ru Анже - ПСЖ
22:00  ru Брест - Лион 22:00  ru Страсбург - Ренн 22:00  ru Ланс - Монпелье 22:00  ru Марсель - Нант
22:00  ru Ювентус - Фиорентина 22:00  ru Манчестер Сити - Брайтон 22:30  ru Осасуна - Реал Мадрид
Свернуть список

Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 20.04.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
20 апреля 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
3
1СШАзащКайл Андерсон
2
2СШАфорКсавьер Тиллман
7
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
0
5ГаитизащИв Пон
0
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
5
12СШАзащДжа Морант
9
13СШАфорДжарен Джексон
6
15СШАфорБрэндон Кларк
3
21СШАзащТайас Джонс
5
22СШАзащДесмонд Бейн
12
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
6
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
0
Очки
0СШАразД'Анджело Расселл
6
1СШАлёгЭнтони Эдвардс
9
3СШАфорДжейден Макдэниелс
0
4СШАзащДжейлен Ноуэлл
0
5СШАзащМалик Бисли
3
6СШАзащДжордан Маклафлин
2
8СШАфорДжарред Вандербилт
1
9АргентиназащЛеандро Больмаро
0
10СШАзащДжейк Лейман
0
11СШАфорНаз Рид
7
12СШАфорТорин Принс
5
13СШАфорНатан Найт
0
20НигериязащДжош Окоги
0
22СШАзащПатрик Беверли
4
25СШАзащМаккинли Райт
0
32Доминиканская РеспубликаценКарл-Энтони Таунс
9
55СШАценГрег Монро
0
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
16.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Мемфис Гриззлиз117 : 130Миннесота Тимбервулвз
25.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз119 : 114Мемфис Гриззлиз
14.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз116 : 108Миннесота Тимбервулвз
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз138 : 95Мемфис Гриззлиз
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз125 : 118 ОТМиннесота Тимбервулвз
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз135 : 139Мемфис Гриззлиз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз120 : 108Миннесота Тимбервулвз
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 118Мемфис Гриззлиз
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 112Миннесота Тимбервулвз
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 115Мемфис Гриззлиз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
21.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
25.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
2
0
243
208
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
20.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
26.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
1
0
115
91
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
21.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
25.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
1
0
115
114
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
21.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
25.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
1
1
203
203
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
20.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
26.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
0
1
117
130
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
2
0
249
213
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
0
110
99

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close