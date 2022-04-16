Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 20.04.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
20 апреля 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
|Очки
|0
|защ
|Де'Энтони Мелтон
3
|1
|защ
|Кайл Андерсон
2
|2
|фор
|Ксавьер Тиллман
7
|3
|раз
|Тайрелл Терри
0
|4
|цен
|Стивен Адамс
0
|5
|защ
|Ив Пон
0
|7
|фор
|Санти Альдама
0
|8
|лёг
|Зайари Уильямс
5
|12
|защ
|Джа Морант
9
|13
|фор
|Джарен Джексон
6
|15
|фор
|Брэндон Кларк
3
|21
|защ
|Тайас Джонс
5
|22
|защ
|Десмонд Бейн
12
|23
|защ
|Джарретт Калвер
0
|24
|фор
|Диллон Брукс
6
|35
|фор
|Киллиан Тийе
0
|46
|защ
|Джон Кончар
0
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
6
|1
|лёг
|Энтони Эдвардс
9
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
0
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
0
|5
|защ
|Малик Бисли
3
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
2
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
1
|9
|защ
|Леандро Больмаро
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
0
|11
|фор
|Наз Рид
7
|12
|фор
|Торин Принс
5
|13
|фор
|Натан Найт
0
|20
|защ
|Джош Окоги
0
|22
|защ
|Патрик Беверли
4
|25
|защ
|Маккинли Райт
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
9
|55
|цен
|Грег Монро
0
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|16.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|117 : 130
|25.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|14.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 95
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 118 ОТ
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 139
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 118
|08.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 112
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс21.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс23.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс25.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс28.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
2
0
243
208
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит20.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс23.04
Майами Хит
Атланта Хоукс25.04
Майами Хит
Майами Хит26.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс28.04
Майами Хит
Майами Хит30.04
Атланта Хоукс
1
0
115
91
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс21.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс24.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс25.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс27.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс29.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс01.05
Бруклин Нетс
1
0
115
114
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс21.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз23.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз24.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс27.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз22.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз23.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс25.04
Юта Джаз
Юта Джаз28.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
1
1
203
203
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз20.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз22.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз24.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз26.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
0
1
117
130
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс22.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
2
0
249
213
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз20.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс23.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс25.04
Финикс Санз
Финикс Санз26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс28.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
1
0
110
99