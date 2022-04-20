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Олимпиакос - Монако прямая трансляция 20.04.2022

20 апреля 2022, среда. 21:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 1-й матч
Олимпиакос Монако

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Монако, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Греция Георгиос Барцокас
Черногория Звездан Митрович
Сербия Саша Обрадович
История личных встреч
23.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 31 Монако92 : 72Олимпиакос
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Олимпиакос86 : 65Монако
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
19.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
0
0
0
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
19.04
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
0
0
0
0
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
20.04
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
0
0
0
0
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
20.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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