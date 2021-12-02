Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 20.04.2022
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 1-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Пабло Ласо
|Яннис Сферопулос
История личных встреч
|24.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|75 : 74
|02.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|72 : 70
|21.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|86 : 84
|18.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|79 : 63
|30.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|77 : 81
|10.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|86 : 85
|03.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|91 : 79
|08.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|66 : 87
|05.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|93 : 81
|09.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|90 : 83
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан19.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан21.04
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес26.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес28.04
Олимпия Милан
0
0
0
0
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона19.04
Бавария
Барселона21.04
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
0
0
0
0
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос20.04
Монако
Олимпиакос22.04
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
0
0
0
0
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид20.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид22.04
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив26.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив28.04
Реал Мадрид
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05