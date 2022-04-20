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Клуж - Динамо Киев 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Константин Рэдулеску (Клуж-Напока)
20 апреля 2022, среда. 21:30 МСК. Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Клуж Динамо К

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клуж - Динамо Киев, которое состоится 20 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Константин Рэдулеску (Клуж, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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