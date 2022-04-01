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Бёрнли - Саутгемптон 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
21 апреля 2022, четверг. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Бёрнли Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Саутгемптон, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
23.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Саутгемптон2 : 2Бёрнли
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон3 : 2Бёрнли
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Бёрнли0 : 1Саутгемптон
15.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Саутгемптон1 : 2Бёрнли
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Бёрнли3 : 0Саутгемптон
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Саутгемптон0 : 0Бёрнли
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон0 : 1Бёрнли
14.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Ливерпуль32237283-227679,2
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31235372-207479,6
3
Лига чемпионов
Челси30188464-236268,9
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
5
Лига Европы
Арсенал311731145-375458,1
6 Манчестер Юнайтед33159952-485454,5
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити301171246-504044,4
10 Брайтон энд Хоув Альбион329131029-374041,7
11 Брентфорд331161641-493939,4
12 Саутгемптон329121138-523940,6
13 Кристал Пэлас318131043-403739,8
14 Ньюкасл Юнайтед329101336-553738,5
15 Астон Вилла311131742-463638,7
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон30841833-522831,1
18
Зона вылета
Бёрнли314131426-452526,9
19
Зона вылета
Уотфорд32642230-622222,9
20
Зона вылета
Норвич Сити32562122-662121,9

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