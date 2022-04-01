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Эспаньол - Райо Вальекано 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Эспаньол Райо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Испания Андони Ираола
История личных встреч
05.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
23.10.2015 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано3 : 0Эспаньол
03.05.2015 Испания - Примера Тур 35 Эспаньол1 : 1Райо Вальекано
21.12.2014 Испания - Примера Тур 16 Райо Вальекано1 : 3Эспаньол
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Эспаньол2 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона31179560-326064,5
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис331761056-385757,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал331410953-315252,5
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3310121144-484242,4
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче331081536-443838,4
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Мальорка33881729-543232,3
17 Кадис326131327-433132,3
18
Зона вылета
Гранада326111536-562930,2
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес33672026-552525,3

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