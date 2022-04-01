Эспаньол - Райо Вальекано 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Андони Ираола
История личных встреч
|05.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 6
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 2
|07.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0
|03.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|21.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|13.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|23
|6
|3
|66-28
|75
|78,1
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|64,5
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|62,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|62,5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|57,3
|7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|52,5
|8
|Атлетик Б
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|46,9
|9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|45,8
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|40,6
|12
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|40,6
|13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|14
|Райо Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|36,6
|15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|33,3
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|32,3
| 18
Зона вылета
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
|26,0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|25,3