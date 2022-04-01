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Леванте - Севилья 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
21 апреля 2022, четверг. 20:00 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Леванте Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Севилья, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Италия Алессио Лисси
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Севилья5 : 3Леванте
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Севилья
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Севилья1 : 0Леванте
15.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Леванте1 : 1Севилья
21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Севилья3 : 1Леванте
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Леванте
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Севилья5 : 0Леванте
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Леванте2 : 6Севилья
27.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Леванте2 : 1Севилья
15.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Севилья0 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона31179560-326064,5
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис331761056-385757,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал331410953-315252,5
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3310121144-484242,4
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче331081536-443838,4
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Мальорка33881729-543232,3
17 Кадис326131327-433132,3
18
Зона вылета
Гранада326111536-562930,2
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес33672026-552525,3

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