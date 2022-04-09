Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Флорида Пантерз
|76
|40
|12
|3
|4
|2
|15
|320-220
|116
|76,3
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|4
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|6
|Калгари Флэймз
|77
|42
|3
|2
|2
|8
|20
|275-193
|104
|67,5
|7
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|8
|Сент-Луис Блюз
|77
|41
|3
|2
|3
|8
|20
|290-222
|103
|66,9
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|10
|Бостон Брюинз
|76
|36
|9
|2
|2
|3
|24
|236-205
|99
|65,1
|11
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|32
|5
|4
|4
|6
|27
|224-227
|92
|59,0
|16
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|77
|31
|4
|3
|4
|7
|28
|233-217
|87
|56,5
|19
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|76
|32
|1
|2
|6
|4
|31
|210-213
|80
|52,6
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|22
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|76
|21
|7
|2
|3
|9
|34
|198-243
|72
|47,4
|24
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|26
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|28
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|29
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|30
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
|32
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|76
|40
|12
|3
|4
|2
|15
|320-220
|116
|76,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|6
|Бостон Брюинз
|76
|36
|9
|2
|2
|3
|24
|236-205
|99
|65,1
|7
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|76
|32
|1
|2
|6
|4
|31
|210-213
|80
|52,6
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|13
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|15
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Калгари Флэймз
|77
|42
|3
|2
|2
|8
|20
|275-193
|104
|67,5
|3
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|4
|Сент-Луис Блюз
|77
|41
|3
|2
|3
|8
|20
|290-222
|103
|66,9
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|32
|5
|4
|4
|6
|27
|224-227
|92
|59,0
|8
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|77
|31
|4
|3
|4
|7
|28
|233-217
|87
|56,5
|11
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|12
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|76
|21
|7
|2
|3
|9
|34
|198-243
|72
|47,4
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|15
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3
|16
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|77
|43
|5
|1
|2
|6
|20
|256-190
|106
|68,8
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|42
|4
|4
|3
|3
|21
|238-191
|106
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|77
|34
|6
|3
|7
|4
|23
|254-215
|97
|63,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|34
|4
|5
|2
|8
|23
|263-225
|96
|63,2
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|76
|32
|1
|2
|6
|4
|31
|210-213
|80
|52,6
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|19
|5
|3
|5
|2
|42
|234-280
|61
|40,1
|8
|Филадельфия Флайерз
|77
|18
|4
|1
|4
|7
|43
|198-283
|57
|37,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|76
|40
|12
|3
|4
|2
|15
|320-220
|116
|76,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|43
|6
|2
|1
|5
|20
|300-237
|108
|70,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|34
|10
|2
|5
|3
|22
|253-216
|100
|65,8
|4
|Бостон Брюинз
|76
|36
|9
|2
|2
|3
|24
|236-205
|99
|65,1
|5
|Детройт Ред Уингз
|77
|19
|8
|3
|2
|8
|37
|218-294
|70
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|78
|23
|3
|3
|3
|8
|38
|219-278
|69
|44,2
|7
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|77
|14
|3
|3
|2
|9
|46
|197-297
|51
|33,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|76
|45
|6
|4
|1
|5
|15
|296-209
|116
|76,3
|2
|Миннесота Уайлд
|76
|34
|9
|5
|4
|3
|21
|283-235
|103
|67,8
|3
|Сент-Луис Блюз
|77
|41
|3
|2
|3
|8
|20
|290-222
|103
|66,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|5
|Даллас Старз
|76
|29
|10
|4
|2
|3
|28
|221-227
|91
|59,9
|6
|Виннипег Джетс
|77
|28
|5
|2
|4
|7
|31
|235-248
|81
|52,6
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|15
|5
|5
|2
|9
|40
|204-273
|61
|40,1
|8
|Аризона Койотс
|76
|16
|5
|1
|4
|1
|49
|186-292
|49
|32,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|77
|42
|3
|2
|2
|8
|20
|275-193
|104
|67,5
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|35
|5
|4
|1
|5
|26
|264-235
|94
|61,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|32
|5
|4
|4
|6
|27
|224-227
|92
|59,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|77
|33
|4
|4
|1
|4
|31
|246-229
|87
|56,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|77
|31
|4
|3
|4
|7
|28
|233-217
|87
|56,5
|6
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|76
|21
|7
|2
|3
|9
|34
|198-243
|72
|47,4
|8
|Сиэтл Кракен
|75
|21
|1
|3
|1
|5
|44
|197-260
|56
|37,3