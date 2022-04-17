Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 21.04.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
21 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Док Риверс
История личных встреч
|19.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|112 : 97
|17.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|131 : 111
|08.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|21.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 93
|29.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
|12.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 109
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 93
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс21.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс23.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс26.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс28.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
2
0
243
208
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс23.04
Майами Хит
Атланта Хоукс25.04
Майами Хит
Майами Хит26.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс28.04
Майами Хит
Майами Хит30.04
Атланта Хоукс
2
0
230
196
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс21.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс24.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс26.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс27.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс29.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс01.05
Бруклин Нетс
1
0
115
114
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс21.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз23.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз24.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс27.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
1
0
93
86
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз22.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз23.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс26.04
Юта Джаз
Юта Джаз28.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
1
1
203
203
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз22.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз24.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз26.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
1
1
241
226
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс22.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
2
0
249
213
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс23.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс25.04
Финикс Санз
Финикс Санз26.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс28.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
1
1
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