Свернуть список

Олимпия Милан - Анадолу Эфес прямая трансляция 21.04.2022

21 апреля 2022, четверг. 21:30 МСК. Евролига, 1/4 финала. 2-й матч
Олимпия Милан Анадолу Эфес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпия Милан - Анадолу Эфес, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Италия Этторе Мессина
Турция Эргин Атаман
История личных встреч
19.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан48 : 64Анадолу Эфес
24.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес77 : 83Олимпия Милан
15.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Олимпия Милан75 : 71Анадолу Эфес
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Олимпия Милан98 : 75Анадолу Эфес
17.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Анадолу Эфес69 : 72Олимпия Милан
14.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Анадолу Эфес88 : 68Олимпия Милан
21.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Олимпия Милан76 : 81Анадолу Эфес
04.04.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес101 : 95Олимпия Милан
02.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Олимпия Милан81 : 80Анадолу Эфес
01.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Олимпия Милан77 : 64Анадолу Эфес
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
1
48
64
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
0
77
67
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
20.04
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
0
0
0
0
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
20.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close