Свернуть список

Вольфсбург - Майнц 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Вольфсбург Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Майнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург4 : 0Майнц
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Майнц0 : 1Вольфсбург
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Вольфсбург3 : 0Майнц
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц0 : 0Вольфсбург
23.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Майнц1 : 1Вольфсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 1Майнц
04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц1 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30233489-297280,0
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30203776-436370,0
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг30166865-315460,0
4
Лига чемпионов
Байер30157868-435257,8
5
Лига Европы
Фрайбург30149749-345156,7
6
Квалификация Лиги конференций
Унион30138940-394752,2
7 Кёльн301210844-444651,1
8 Хоффенхайм301361150-454550,0
9 Майнц301161343-363943,3
10 Айнтрахт Ф301091140-423943,3
11 Боруссия М301071342-553741,1
12 Бохум301061430-433640,0
13 Вольфсбург301041634-513437,8
14 Аугсбург30881434-473235,6
15 Герта30851732-662932,2
16
Стыковая зона
Штутгарт306101436-532831,1
17
Зона вылета
Арминия305111423-462628,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт30381924-721718,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close