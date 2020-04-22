Неман - Шахтёр С 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
22 апреля 2022, пятница. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Шахтёр С, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Иван Сергеевич Биончик
История личных встреч
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 2
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 1
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 0
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 0
|12.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|6 : 0
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 3
|20.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 0
|01.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|4
|4
|0
|0
|10-0
|12
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|4
|3
|0
|1
|8-6
|9
|75,0
|4
|Неман
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|66,7
|5
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|66,7
|6
|Славия-Мозырь
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|50,0
|7
|Шахтёр С
|4
|1
|2
|1
|6-3
|5
|41,7
|8
|Слуцк
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|9
|Минск
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Торпедо-БелАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|25,0
|11
|Ислочь
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|25,0
|12
|Арсенал
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
|13
|Витебск
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16,7
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Белшина
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|4
|0
|1
|3
|1-10
|1
|8,3
|17
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0