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Неман - Шахтёр С 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
22 апреля 2022, пятница. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Неман Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Шахтёр С, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
Беларусь Иван Сергеевич Биончик
История личных встреч
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Шахтёр С1 : 0Неман
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Неман1 : 2Шахтёр С
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман2 : 1Шахтёр С
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С3 : 0Неман
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Неман0 : 0Шахтёр С
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С0 : 0Неман
12.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С6 : 0Неман
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Неман0 : 3Шахтёр С
20.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Шахтёр С1 : 0Неман
01.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман0 : 1Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ440010-012100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ43109-41083,3
3
Квалификация Лиги конференций
Гомель43018-6975,0
4 Неман42205-2866,7
5 Динамо Мн42204-2866,7
6 Славия-Мозырь42026-5650,0
7 Шахтёр С41216-3541,7
8 Слуцк31203-2555,6
9 Минск31112-2444,4
10 Торпедо-БелАЗ41032-6325,0
11 Ислочь40315-6325,0
12 Арсенал40222-4216,7
13 Витебск40222-7216,7
14
Стыковая зона
Динамо-Брест40225-7216,7
15
Зона вылета
Белшина40222-6216,7
16
Зона вылета
Днепр М40131-1018,3
17 Рух00000-000,0

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