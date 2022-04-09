Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэкхоукс 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
22 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаДерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БЧикаго Блэкхоукс
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 1Лос-Анджелес Кингз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2 БЛос-Анджелес Кингз
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
20.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Лос-Анджелес Кингз
04.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз76401234215320-22011676,3
2 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
3 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
4 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
6 Калгари Флэймз7742322820275-19310467,5
7 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
8 Сент-Луис Блюз7741323820290-22210366,9
9 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
10 Бостон Брюинз7636922324236-2059965,1
11 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
12 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
13 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
14 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
15 Лос-Анджелес Кингз7832544627224-2279259,0
16 Даллас Старз77291042329223-2329159,1
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7731434728233-2178756,5
19 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
20 Нью-Йорк Айлендерс7632126431210-2138052,6
21 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Сан-Хосе Шаркс7621723934198-2437247,4
24 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
25 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
26 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
27 Чикаго Блэкхоукс7715652940208-2766340,9
28 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
29 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2
30 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
31 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
32 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз76401234215320-22011676,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
6 Бостон Брюинз7636922324236-2059965,1
7 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
8 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
9 Нью-Йорк Айлендерс7632126431210-2138052,6
10 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
11 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
12 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
13 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
14 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
15 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
16 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
2 Калгари Флэймз7742322820275-19310467,5
3 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
4 Сент-Луис Блюз7741323820290-22210366,9
5 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
6 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
7 Лос-Анджелес Кингз7832544627224-2279259,0
8 Даллас Старз77291042329223-2329159,1
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7731434728233-2178756,5
11 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7621723934198-2437247,4
14 Чикаго Блэкхоукс7715652940208-2766340,9
15 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2
16 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7743512620256-19010668,8
2 Нью-Йорк Рейнджерс7742443321238-19110668,8
3 Питтсбург Пингвинз7734637423254-2159763,0
4 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
5 Нью-Йорк Айлендерс7632126431210-2138052,6
6 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7619535242234-2806140,1
8 Филадельфия Флайерз7718414743198-2835737,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз76401234215320-22011676,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7743621520300-23710870,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг76341025322253-21610065,8
4 Бостон Брюинз7636922324236-2059965,1
5 Детройт Ред Уингз7719832837218-2947045,5
6 Баффало Сэйбрз7823333838219-2786944,2
7 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
8 Монреаль Канадиенс7714332946197-2975133,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
2 Миннесота Уайлд7634954321283-23510367,8
3 Сент-Луис Блюз7741323820290-22210366,9
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз77291042329223-2329159,1
6 Виннипег Джетс7728524731235-2488152,6
7 Чикаго Блэкхоукс7715652940208-2766340,9
8 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7742322820275-19310467,5
2 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
3 Лос-Анджелес Кингз7832544627224-2279259,0
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7731434728233-2178756,5
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7621723934198-2437247,4
8 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close