Свернуть список

Юта Джаз - Даллас Маверикс прямая трансляция 22.04.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
22 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 3-й матч
Юта Джаз Даллас Маверикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Даллас Маверикс, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс110 : 104Юта Джаз
16.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Маверикс93 : 99Юта Джаз
28.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 100Юта Джаз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
26.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 109Даллас Маверикс
26.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 116Даллас Маверикс
06.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс111 : 103Юта Джаз
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 101Даллас Маверикс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз116 : 104Даллас Маверикс
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 122Даллас Маверикс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
26.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
0
347
309
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
27.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
2
0
230
196
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
26.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
2
0
229
221
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
1
203
200
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
26.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
1
1
203
203
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
27.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
1
1
241
226
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
2
0
249
213
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
27.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
1
224
224

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close