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Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 22.04.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
22 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 3-й матч
Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАСтив Керр
История личных встреч
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз126 : 106Денвер Наггетс
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз123 : 107Денвер Наггетс
11.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс102 : 113Голден Стэйт Уорриорз
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс131 : 124Голден Стэйт Уорриорз
17.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 117Денвер Наггетс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз86 : 89Денвер Наггетс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 97Денвер Наггетс
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 107Денвер Наггетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс114 : 104Голден Стэйт Уорриорз
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 116Голден Стэйт Уорриорз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
23.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
26.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
0
347
309
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
23.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
27.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
2
0
230
196
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
24.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
26.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
2
0
229
221
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
23.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
1
1
203
200
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
22.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
23.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
26.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
1
1
203
203
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
22.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
24.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
27.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
1
1
241
226
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
22.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
27.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
2
0
249
213
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
23.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
27.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
1
1
224
224

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