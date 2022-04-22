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Олимпиакос - Монако прямая трансляция 22.04.2022

22 апреля 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 2-й матч
Олимпиакос Монако

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Монако, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Греция Георгиос Барцокас
Черногория Звездан Митрович
Сербия Саша Обрадович
История личных встреч
20.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпиакос71 : 54Монако
23.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 31 Монако92 : 72Олимпиакос
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Олимпиакос86 : 65Монако
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
1
48
64
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
0
77
67
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
1
0
71
54
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
1
0
84
74
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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