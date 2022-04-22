Олимпиакос - Монако прямая трансляция 22.04.2022
22 апреля 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 2-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Монако, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Георгиос Барцокас
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
История личных встреч
|20.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|71 : 54
|23.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 31
|92 : 72
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|86 : 65
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан21.04
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес26.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес28.04
Олимпия Милан
0
1
48
64
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона21.04
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
1
0
77
67
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос22.04
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
1
0
71
54
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид22.04
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив26.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив28.04
Реал Мадрид
1
0
84
74
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05