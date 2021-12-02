Свернуть список

Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 22.04.2022

22 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Евролига, 1/4 финала. 2-й матч
Реал Мадрид Маккаби Тель-Авив

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 22 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Испания Пабло Ласо
Греция Яннис Сферопулос
История личных встреч
20.04.2022 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид84 : 74Маккаби Тель-Авив
24.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Маккаби Тель-Авив75 : 74Реал Мадрид
02.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Реал Мадрид72 : 70Маккаби Тель-Авив
21.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Маккаби Тель-Авив86 : 84Реал Мадрид
18.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Реал Мадрид79 : 63Маккаби Тель-Авив
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Маккаби Тель-Авив77 : 81Реал Мадрид
10.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Реал Мадрид86 : 85Маккаби Тель-Авив
03.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Реал Мадрид91 : 79Маккаби Тель-Авив
08.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Маккаби Тель-Авив66 : 87Реал Мадрид
05.01.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Реал Мадрид93 : 81Маккаби Тель-Авив
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
21.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
0
1
48
64
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
21.04
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
0
77
67
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
22.04
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
1
0
71
54
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
22.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
1
0
84
74
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close