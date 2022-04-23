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Урал - Уфа 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
23 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
Урал Уфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Уфа, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Уфа0 : 1Урал
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Урал0 : 0Уфа
03.03.2021 Кубок России 1/8 финала Уфа3 : 0Урал
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал3 : 2Уфа
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа4 : 1Урал
27.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 1Уфа
19.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа2 : 0Урал
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Уфа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит25167258-245573,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М25164545-245269,3
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА25135737-254458,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи25134839-274357,3
5 Краснодар24116735-243954,2
6 Локомотив М24108635-313852,8
7 Крылья Советов25115932-263850,7
8 Ахмат251021329-343242,7
9 Ростов25871041-423141,3
10 Спартак М25871028-333141,3
11 Нижний Новгород25771122-342837,3
12 Рубин25751332-442634,7
13
Стыковая зона
Химки255101026-412533,3
14
Стыковая зона
Уфа254101123-352229,3
15
Зона вылета
Урал25491216-282128,0
16
Зона вылета
Арсенал25561425-512128,0

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