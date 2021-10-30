Локомотив - Нижний Новгород 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Нижний Новгород, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Заур Залимбиевич Хапов
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|73,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|69,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|58,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|57,3
|5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|54,2
|6
|Локомотив М
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|52,8
|7
|Крылья Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|50,7
|8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|42,7
|9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|41,3
|10
|Спартак М
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|41,3
|11
|Нижний Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|37,3
|12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|34,7
| 13
Стыковая зона
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|29,3
| 15
Зона вылета
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|28,0
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|28,0