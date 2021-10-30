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Локомотив - Нижний Новгород 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
Локомотив М Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Нижний Новгород, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Заур Залимбиевич Хапов
Россия Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит25167258-245573,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М25164545-245269,3
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА25135737-254458,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи25134839-274357,3
5 Краснодар24116735-243954,2
6 Локомотив М24108635-313852,8
7 Крылья Советов25115932-263850,7
8 Ахмат251021329-343242,7
9 Ростов25871041-423141,3
10 Спартак М25871028-333141,3
11 Нижний Новгород25771122-342837,3
12 Рубин25751332-442634,7
13
Стыковая зона
Химки255101026-412533,3
14
Стыковая зона
Уфа254101123-352229,3
15
Зона вылета
Урал25491216-282128,0
16
Зона вылета
Арсенал25561425-512128,0

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