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Брентфорд - Тоттенхэм 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Брентфорд Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Италия Антонио Конте
История личных встреч
02.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити32245375-207780,2
2
Лига чемпионов
Ливерпуль32237283-227679,2
3
Лига чемпионов
Челси31188566-276266,7
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
5
Лига Европы
Арсенал321831149-395759,4
6 Манчестер Юнайтед33159952-485454,5
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Лестер Сити311181247-514144,1
10 Брайтон энд Хоув Альбион339131129-404040,4
11 Ньюкасл Юнайтед3310101337-554040,4
12 Брентфорд331161641-493939,4
13 Саутгемптон339121238-543939,4
14 Кристал Пэлас328131143-413738,5
15 Астон Вилла311131742-463638,7
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон31851834-532931,2
18
Зона вылета
Бёрнли325131428-452829,2
19
Зона вылета
Уотфорд32642230-622222,9
20
Зона вылета
Норвич Сити32562122-662121,9

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