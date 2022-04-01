Манчестер Сити - Уотфорд 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Уотфорд, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 4
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|8 : 0
|18.05.2019
|Кубок Англии
|Финал
|6 : 0
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|04.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 2
|02.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 1
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 6
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 5
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|80,2
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|79,2
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|59,4
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|32
|18
|3
|11
|49-39
|57
|59,4
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|54,5
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|52,5
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Лестер Сити
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|44,1
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|40,4
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|40,4
|12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|39,4
|13
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|39,4
|14
|Кристал Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|38,5
|15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|38,7
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|34,4
|17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|31,2
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|29,2
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|22,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|21,9