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Гройтер Фюрт - Байер 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Гройтер Фюрт Байер

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Байер, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер7 : 1Гройтер Фюрт
24.02.2013 Германия - Бундеслига Тур 23 Гройтер Фюрт0 : 0Байер
29.09.2012 Германия - Бундеслига Тур 6 Байер2 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30233489-297280,0
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30203776-436370,0
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг30166865-315460,0
4
Лига чемпионов
Байер30157868-435257,8
5
Лига Европы
Фрайбург30149749-345156,7
6
Квалификация Лиги конференций
Унион30138940-394752,2
7 Кёльн301210844-444651,1
8 Хоффенхайм301361150-454550,0
9 Майнц301161343-363943,3
10 Айнтрахт Ф301091140-423943,3
11 Боруссия М301071342-553741,1
12 Бохум301061430-433640,0
13 Вольфсбург301041634-513437,8
14 Аугсбург30881434-473235,6
15 Герта30851732-662932,2
16
Стыковая зона
Штутгарт306101436-532831,1
17
Зона вылета
Арминия305111423-462628,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт30381924-721718,9

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