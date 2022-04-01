Айнтрахт - Хоффенхайм 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хоффенхайм, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|3 : 2
|07.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|08.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|30.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|65-31
|54
|60,0
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|30
|15
|7
|8
|68-43
|52
|57,8
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|56,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|52,2
|7
|Кёльн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|51,1
|8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|50,0
|9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|43,3
|10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|43,3
|11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|41,1
|12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|40,0
|13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|37,8
|14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|35,6
|15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|32,2
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|31,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|28,9
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
|18,9