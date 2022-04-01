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Бавария - Боруссия Д 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Бавария Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Марко Розе
История личных встреч
04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария5 : 0Боруссия Д
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д3 : 2Бавария
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30233489-297280,0
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30203776-436370,0
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг30166865-315460,0
4
Лига чемпионов
Байер30157868-435257,8
5
Лига Европы
Фрайбург30149749-345156,7
6
Квалификация Лиги конференций
Унион30138940-394752,2
7 Кёльн301210844-444651,1
8 Хоффенхайм301361150-454550,0
9 Майнц301161343-363943,3
10 Айнтрахт Ф301091140-423943,3
11 Боруссия М301071342-553741,1
12 Бохум301061430-433640,0
13 Вольфсбург301041634-513437,8
14 Аугсбург30881434-473235,6
15 Герта30851732-662932,2
16
Стыковая зона
Штутгарт306101436-532831,1
17
Зона вылета
Арминия305111423-462628,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт30381924-721718,9

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