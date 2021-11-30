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Венеция - Аталанта 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
23 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
Венеция Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Аталанта, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
12.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта2 : 0Венеция
30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта4 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома33177954-375858,6
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта32149954-385153,1
9 Верона331391158-504848,5
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе329121147-503940,6
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана32572026-692222,9

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