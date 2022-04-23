Свернуть список

Интер - Рома 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 апреля 2022, суббота. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
Интер М Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Рома, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
08.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 0Рома
04.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Рома0 : 3Интер М
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Интер М3 : 1Рома
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Рома2 : 2Интер М
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Рома2 : 2Интер М
06.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Интер М0 : 0Рома
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 1Рома
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Рома2 : 2Интер М
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Рома
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Рома1 : 3Интер М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома33177954-375858,6
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта32149954-385153,1
9 Верона331391158-504848,5
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе329121147-503940,6
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана32572026-692222,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close