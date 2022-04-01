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Верона - Сампдория 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 апреля 2022, суббота. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
Верона Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Сампдория, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
27.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Сампдория3 : 1Верона
17.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория3 : 1Верона
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Верона1 : 2Сампдория
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 1Верона
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Верона2 : 0Сампдория
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория2 : 0Верона
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Верона0 : 0Сампдория
05.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Верона0 : 3Сампдория
25.10.2015 Италия - Серия А Тур 9 Сампдория4 : 1Верона
29.04.2015 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория1 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома33177954-375858,6
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта32149954-385153,1
9 Верона331391158-504848,5
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3210101236-314041,7
12 Удинезе329121147-503940,6
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя33961833-573333,3
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Венеция32572026-582222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Салернитана32572026-692222,9

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