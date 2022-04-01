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Лион - Монпелье 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 34-й тур
Лион Монпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Монпелье0 : 1Лион
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Лион1 : 2Монпелье
15.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 0Лион
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лион3 : 2Монпелье
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье1 : 1Лион
04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 1Лион
07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 2Лион
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монпелье4 : 1Лион
19.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Лион0 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33245475-307777,8
2
Лига чемпионов
Марсель33188755-336262,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн331751170-365656,6
4
Лига Европы
Страсбург331511755-355656,6
5
Квалификация Лиги конференций
Монако33168951-345656,6
6 Ницца331671042-2954-155,6
7 Ланс331581052-415353,5
8 Лион331311951-4349-150,5
9 Лилль331212941-404848,5
10 Нант331381243-384747,5
11 Монпелье331261544-464242,4
12 Брест331191342-484242,4
13 Реймс339131136-364040,4
14 Анже338101536-493434,3
15 Лорьян338101533-523434,3
16 Труа33891630-463333,3
17 Клермон33881733-613232,3
18
Стыковая зона
Сент-Этьен337101637-643131,3
19
Зона вылета
Бордо335121644-792727,3
20
Зона вылета
Метц334121729-592424,2

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