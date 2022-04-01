Лион - Монпелье 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Петер Бош
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 1
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|07.02.2018
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|19.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|5
|4
|75-30
|77
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|62,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|56,6
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|56,6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|56,6
|6
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|-1
|55,6
|7
|Ланс
|33
|15
|8
|10
|52-41
|53
|53,5
|8
|Лион
|33
|13
|11
|9
|51-43
|49
|-1
|50,5
|9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|48,5
|10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|47,5
|11
|Монпелье
|33
|12
|6
|15
|44-46
|42
|42,4
|12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|42,4
|13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|40,4
|14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|34,3
|15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|34,3
|16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|33,3
|17
|Клермон
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|32,3
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|31,3
| 19
Зона вылета
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|27,3
| 20
Зона вылета
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|24,2