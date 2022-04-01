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Сент-Этьен - Монако 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
23 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 34-й тур
Сент-Этьен Монако

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Монако, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Паскаль Дюпра
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако3 : 1Сент-Этьен
19.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Сент-Этьен0 : 4Монако
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако2 : 2Сент-Этьен
28.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Монако0 : 1Сент-Этьен
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен1 : 0Монако
05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако2 : 3Сент-Этьен
28.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Сент-Этьен2 : 0Монако
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако1 : 0Сент-Этьен
15.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен0 : 4Монако
17.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако2 : 0Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33245475-307777,8
2
Лига чемпионов
Марсель33188755-336262,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн331751170-365656,6
4
Лига Европы
Страсбург331511755-355656,6
5
Квалификация Лиги конференций
Монако33168951-345656,6
6 Ницца331671042-2954-155,6
7 Ланс331581052-415353,5
8 Лион331311951-4349-150,5
9 Лилль331212941-404848,5
10 Нант331381243-384747,5
11 Монпелье331261544-464242,4
12 Брест331191342-484242,4
13 Реймс339131136-364040,4
14 Анже338101536-493434,3
15 Лорьян338101533-523434,3
16 Труа33891630-463333,3
17 Клермон33881733-613232,3
18
Стыковая зона
Сент-Этьен337101637-643131,3
19
Зона вылета
Бордо335121644-792727,3
20
Зона вылета
Метц334121729-592424,2

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