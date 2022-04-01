НЕК Неймеген - Аякс 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 34
|2 : 2
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 13
|0 : 3
|31.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 28
|4 : 1
|19.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 2
|1 : 6
|19.02.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|29
|72
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|29
|61
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|29
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|8
|Гронинген
|29
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|34
|12
|Камбюр
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|30
|14
|Валвейк
|29
|28
|15
|Фортуна
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|29
|25
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|29
|23
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|29
|23