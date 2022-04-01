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НЕК Неймеген - Аякс 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
НЕК Неймеген Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген1 : 5Аякс
20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 НЕК Неймеген0 : 2Аякс
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 34 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 13 НЕК Неймеген0 : 3Аякс
31.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 28 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
19.08.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 2 НЕК Неймеген1 : 6Аякс
19.02.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс29 72
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен29 68
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд29 61
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте29 58
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар29 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс29 44
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт29 42
8 Гронинген29 36
9 Гоу Эхед Иглс29 36
10 НЕК Неймеген29 35
11 Херенвен29 34
12 Камбюр29 33
13 Хераклес29 30
14 Валвейк29 28
15 Фортуна29 26
16
Стыковая зона
Спарта29 25
17
Зона вылета
ПЕК Зволле29 23
18
Зона вылета
Виллем II29 23

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