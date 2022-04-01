Свернуть список

АЗ Алкмар - Херенвен 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
23 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
АЗ Алкмар Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Дания Оле Тобиасен
История личных встреч
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Херенвен1 : 3АЗ Алкмар
14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Херенвен0 : 3АЗ Алкмар
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 4Херенвен
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 3Херенвен
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс29 72
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен29 68
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд29 61
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте29 58
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар29 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс29 44
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт29 42
8 Гронинген29 36
9 Гоу Эхед Иглс29 36
10 НЕК Неймеген29 35
11 Херенвен29 34
12 Камбюр29 33
13 Хераклес29 30
14 Валвейк29 28
15 Фортуна29 26
16
Стыковая зона
Спарта29 25
17
Зона вылета
ПЕК Зволле29 23
18
Зона вылета
Виллем II29 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close