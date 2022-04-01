АЗ Алкмар - Херенвен 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
23 апреля 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Оле Тобиасен
История личных встреч
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 1
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 2
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 3
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|29
|72
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|29
|61
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|29
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|8
|Гронинген
|29
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|34
|12
|Камбюр
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|30
|14
|Валвейк
|29
|28
|15
|Фортуна
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|29
|25
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|29
|23
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|29
|23