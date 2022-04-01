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Камбюр - ПСВ Эйндховен 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
23 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Камбюр ПСВ Эйндховен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камбюр
Леуварден
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Деннис Хаар
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
21.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 ПСВ Эйндховен4 : 1Камбюр
01.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен6 : 2Камбюр
22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен3 : 2Камбюр
12.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Камбюр0 : 6ПСВ Эйндховен
24.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен4 : 0Камбюр
05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
31.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 5 ПСВ Эйндховен0 : 0Камбюр
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс29 72
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен29 68
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд29 61
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте29 58
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар29 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс29 44
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт29 42
8 Гронинген29 36
9 Гоу Эхед Иглс29 36
10 НЕК Неймеген29 35
11 Херенвен29 34
12 Камбюр29 33
13 Хераклес29 30
14 Валвейк29 28
15 Фортуна29 26
16
Стыковая зона
Спарта29 25
17
Зона вылета
ПЕК Зволле29 23
18
Зона вылета
Виллем II29 23

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