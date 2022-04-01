Камбюр - ПСВ Эйндховен 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
23 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камбюр
Леуварден
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Деннис Хаар
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|4 : 1
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|6 : 2
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|12.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 6
|24.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|21.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|4 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|1 : 2
|31.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|29
|72
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|29
|61
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|29
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|8
|Гронинген
|29
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|34
|12
|Камбюр
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|30
|14
|Валвейк
|29
|28
|15
|Фортуна
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|29
|25
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|29
|23
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|29
|23