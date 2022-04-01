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Лутон Таун - Блэкпул 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
23 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Лутон Таун Блэкпул

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Блэкпул, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Блэкпул
Блэкпул
Главные тренеры
Уэльс Натан Джонс
Англия Нил Критчли
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Блэкпул0 : 3Лутон Таун
06.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 41 Лутон Таун2 : 2Блэкпул
22.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 9 Блэкпул0 : 0Лутон Таун
18.05.2017 Англия - Вторая лига Плей-офф - 1/2 финала Лутон Таун3 : 3Блэкпул
14.05.2017 Англия - Вторая лига Плей-офф - 1/2 финала Блэкпул3 : 2Лутон Таун
01.04.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 40 Лутон Таун1 : 0Блэкпул
17.12.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 21 Блэкпул0 : 2Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм41 86
2
Повышение
Борнмут40 76
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун42 72
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест40 70
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун42 68
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед42 66
7 Миллуолл42 64
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро41 62
10 Куинз Парк Рейнджерс42 62
11 Ковентри Сити42 59
12 Суонси Сити41 58
13 Сток Сити42 58
14 Вест Бромвич Альбион42 57
15 Престон Норт Энд42 57
16 Блэкпул41 56
17 Кардифф Сити41 49
18 Бристоль Сити42 46
19 Бирмингем Сити42 45
20 Халл Сити42 44
21 Рединг42 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед42 31
23
Зона вылета
Барнсли41 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти42 28

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