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Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Сток Сити Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
05.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Сток Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Сток Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Сток Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Сток Сити2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
31.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 23 Сток Сити3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 5 Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Сток Сити
20.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 34 Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм41 86
2
Повышение
Борнмут40 76
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун42 72
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест40 70
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун42 68
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед42 66
7 Миллуолл42 64
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро41 62
10 Куинз Парк Рейнджерс42 62
11 Ковентри Сити42 59
12 Суонси Сити41 58
13 Сток Сити42 58
14 Вест Бромвич Альбион42 57
15 Престон Норт Энд42 57
16 Блэкпул41 56
17 Кардифф Сити41 49
18 Бристоль Сити42 46
19 Бирмингем Сити42 45
20 Халл Сити42 44
21 Рединг42 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед42 31
23
Зона вылета
Барнсли41 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти42 28

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